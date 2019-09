Ein Bündner im Baselbiet beschreibt ein unbekanntes Stück Schweizer Geschichte

In seinem eben erschienenen neuen Buch «Der alte Russ» ­begibt sich Candreia auf die Spuren von Bündner Auswanderern in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts – vornehmlich nach Russland. Und er schildert, wie diese dort eine Bündner Zuckerbäckertradition begründeten. Was insofern seltsam anmutet, als Graubünden damals nicht eigentlich als Land bekannt war, in welchem Milch und Honig fliessen. Laut Candreia war vielleicht aber gerade das der Grund dafür. «Nämlich dass sich die Auswanderer einem Stoff widmeten, über den man zu Hause nicht jeden Tag verfügte.»

Das Leben des Peter Balzer

Einer dieser Auswanderer war der 17-jährige Müllersohn Peter Balzer aus Alvaneu, der sich 1814 mit einem Geschäftsfreund seines Vaters nach Odessa aufmachte. Nach einer abenteuer­lichen Reise ans Schwarze Meer tritt der junge Balzer als Lehrling in dessen Zuckerbäckerbetrieb ein. Dabei stellt sich der junge Bündner so geschickt an, dass ihm die Ehre zuteilwird, Zar Alexander persönlich kennen zu lernen, als dieser Odessa besuchte.

Nach der Lehre zieht Peter Balzer nach Moskau. Er wird nicht nur ein erfolgreicher Geschäftsmann, er heiratet auch die reiche Karoline von Erasmus. ­Ihnen wird der Sohn Alphonse geboren, der später als Ingenieur im Kanton Graubünden an mehreren Passstrassenprojekten ­beteiligt war. Peter Balzers Frau stirbt indessen früh, was dazu führte, dass sich der Zuckerbäcker in Russland zunehmend einsam fühlt – und schliesslich wohlhabend ins heimatliche Bündnerland zurückkehrt. Dort lebt er noch viele Jahre, erzählt sein Leben in Russland seinem Enkel Emil, der es später niederschreibt, und beschäftigt sich mit Homöopathie. 1883 stirbt der «alte Russ» im hohen Alter von 86 Jahren.

Candreias Thema

Die Bündner Themen sind für den aus Stierva stammenden und in Tiefencastel aufgewachsenen Linard Candreia (62) eine Art Brücke zu seiner Bündner Heimat. Die Auswanderung aber ist, wie er bestätigt, sein eigentliches Thema geworden. Ein Thema, das ihn nicht nur fasziniert, sondern auch zu einem Teil seiner eigenen Biografie geworden ist. Denn auch Linard Candreia ist ein Auswanderer – zumindest ein Binnenauswanderer. Er ist mit seiner Familie vor 16 Jahren aus dem Kanton Graubünden ins Laufental gezogen, weil seine Frau dort eine Stelle gefunden hat. Dort ist die Familie mittlerweile heimisch geworden, und ­Linard Candreia ist in die Baselbieter Politik eingestiegen.

Seine Bündner Wurzeln hat er gleichwohl nie verleugnet. Nicht nur in seinem neuen, auch für Unterländer lesenswerten Buch, sondern auch mit seinem unverfälschten Dialekt.