Dominator stolpert über Uraufführung

«Ich übe sehr viel und versuche immer wieder etwas Neues zu erarbeiten», sagte eine strahlende Siegerin nach der Preisverleihung, «deshalb bedeutet mir dieser Titel auch besonders viel.» Genauso gute Laune hatte Ivan Kym. «Das kam völlig überraschend», relativierte er seinen Sieg, «ich hatte einen wirklich guten Tag.» Noch Stunden zuvor hatte er angedeutet, alles sei möglich – hinter Titelverteidiger Stefan Freiermuth.

«Viel Schwingen angesehen»

Dieser Freiermuth trat mit einer Eigenkomposition an: Schwinger. Sein Vortrag war gleichzeitig eine Uraufführung. «Ich habe mir 2019 viel Schwingen angesehen und gleichzeitig einen Marsch komponiert», erklärte Freiermuth, «darum nannte ich ihn Schwinger.» Im Sommer will der Tambour der Fasnacht Zunft Ryburg mit diesem Stück am Zentralschweizerischen Tambourenfest in Kirchberg antreten. «Es gibt schon noch Potenzial gegen oben», analysierte der Seriensieger (zehn Titel), «heute könnte durchaus jemand besser gewesen sein.» Er sollte recht behalten.

Das Preistrommeln und -pfeifen bleibt für alle eine Herausforderung. Christine Leoni (Wurlitzer) trat im Einzelwettkampf nicht an. «Zu wenig Zeit zum Üben.» Auf der Bühne zu stehen, sei «schweisstreibend». Auch wenn man dies schon mehrfach erlebt habe, «das Lampenfieber bleibt». Cliquen-Kollege Christian Bolliger trat mit einer Tambourengruppe an.

«Im Einzel bist du wirklich einsam», sagte er. Jeder wisse, da sei ein Publikum, das zuhöre, eine Jury, die zuhöre, und in diesem entscheidenden Moment komme es darauf an. «Wenn du zu zittern beginnst, wird es schwierig mit der Trommel.» Viele, die antreten, musizieren deshalb mit geschlossenen Augen.

«Ein Zückerchen»

Dennoch, so Christine Leoni, mache es einfach Freude, in einer Gruppe Musik zu machen: «Das Preispfeifen ist ein Zückerchen nebst der Fasnacht.» Für Christian Bolliger hat das Preistrommeln einen zusätzlichen Effekt: «Es treibt einen an, musikalisch besser zu werden.»