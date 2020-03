Die Westoffensive Polens: Auch Basel erhält ein Konsulat

Honorarkonsulat An den Wirtschaftsbeziehungen mit der Schweiz, an der Vertiefung der wissenschaftlichen und kulturellen Beziehungen mit unserem Land, liegt Polen viel.

Gut zwei Wochen nach dem Bezug eines neuen Gebäudes in Bern und der Eröffnung eines Honorarkonsulats in Schaan (FL) hat Polen am Montagabend auch in Basel ein Honorarkonsulat eröffnet. «Wir haben die Bedeutung der Region Nordwestschweiz erkannt. Es ist gut, wenn nicht alles über Bern läuft», sagt der in der Botschaft in Bern stationierte Konsul Pawel Jaworski gegenüber der BaZ.