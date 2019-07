Die Stars aus der Kälte

Insgesamt 1200 Tiere, die sich auf 190 Arten verteilen, leben in der 25 Hektaren grossen grünen Oase. So etwa der rote Pandabär, die 52-jährige Riesenschild­kröte Tom oder der Polarfuchs.

Auf ihn trifft man schon wenige Meter nach dem Betreten des von Bäumen gesäumten ­Weges. Ein sehr aktiver Zeitgenosse, der bei unserem Besuch emsig seine Höhle mit Blättern ausstaffiert.

Star und Maskottchen

Flaniert man ein Stück weiter den Weg hinunter, erreicht man das Gehege, in dem das Maskottchen und der Star des Zoos haust: die Eisbärin Nanuq. Ihre Geburt im November 2016 war etwas ganz Aussergewöhnliches, denn sie ist der zweite Eisbär, der in Frankreich zurWelt kam. Entsprechend gebührend wurde dieses Ereignis gefeiert.

Die verspielte, junge Eisbärdame tollt im Gehege umher, derweil ihr Vater Vicks zur grossen Show ansetzt: Mit einem Platsch springt er ins Becken, taucht unter, dreht sich auf den Rücken, stösst sich mit den ­Pfoten an den Felsen ab und schwimmt in Richtung der Zuschauer. Ein «ohhhhh» erschallt, alle sind begeistert, klatschen und lachen. Diese «Show» wiederholt der achtjährige Eisbär bei unserem Besuch ganze vierMal, derweil das Symboltier des Elsass, ein Storch, gemütlich am Rand des Beckens im Wasser steht, ihn beobachtet und ab und an ein Schluck daraus trinkt.

Junge Ibisse und Flamingos

Eine weitere Besonderheit des Zoos ist das Vogelaufzuchthaus, das sich in unmittelbarer Nähe zu den Eisbären befindet. Um die Überlebenschance von Jungvögeln zu erhöhen, werden dort regelmässig Küken umsorgt – so lange, bis sie flügge sind. Dies dauert, je nach Vogelart, unterschiedlich lang.

Im Streichelzoo trifft man auf Poitou-Esel, Westafrikanische Zwergziegen und indische Laufenten. Übrigens: Viele der im Zoo ­lebenden Tierarten wurden ausgewählt, weil sie vom Aussterben bedroht sind. So etwa die Gibbonaffen und der Prinz-Albert-Hirsch. Darüber hinaus engagiert sich der Zoo Mulhouse aktiv in mehreren Schutzprogrammen weltweit.

In einer losen Serie stellt die ­Basler Zeitung Ausflugstipps im Dreiland vor. Zuletzt erschienen: Bergsee Bad Säckingen am 12. 7. 2019.