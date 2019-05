Der Borkenkäfer vernichtet Fichten und Tannen

Allein, auch den Laubbäumen droht Ungemach. Der Esche setzt seit längerer Zeit die Eschenwelke erheblich zu. Zwar ist die Baumart nicht wirklich in ihrem Bestand bedroht. Man geht aber davon aus, dass die bestehenden Bäume grossmehrheitlich davon befallen werden und absterben.

Auch die Buche leidet

Den vergangenen Hitzesommer kaum schadlos überstanden ­haben dürfte aber auch die ­Buche. Der häufigste Baum im Nordwestschweizer Wald wurde an exponierten Stellen erheblich in Mitleidenschaft gezogen. An einigen Stellen des Ergolztals, vor allem aber im Hardwald zeigen sich derzeit graue «Nester» im grünen Teppich, was möglicherweise darauf schliessen lässt, dass viele Buchen, die sich vergangenen Sommer schon früh rot oder rotbraun verfärbten, diesen Frühling nicht mehr austreiben.

Ernst Spahr warnt indessen vor verfrühten Schlüssen. Möglicherweise handle es sich auch nur um einen gestaffelten Austrieb. «In zwei oder drei Wochen wissen wir mit Sicherheit mehr.»