Das gesellschaftliche Leben in beiden Basel leidet

Der Bundesrat stuft die Coronavirus-Situation in der Schweiz als «besondere Lage gemäss Epidemiengesetz» ein. Deshalb sind Grossveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen vorderhand bis am 15. März verboten. Darunter gelten je nach Kanton besondere Regeln, wobei es Bestrebungen gibt, diese zu vereinheitlichen. In den beiden Basel sind Anlässe ab 200 Personen derzeit nur möglich, wenn der Kanton nach einer Risikoabwägung grünes Licht – allenfalls mit Auflagen – gibt. Das hat für das kulturelle Leben einschneidende Folgen.