Das Rote Kreuz Basel erhält immer mehr Müll als «Spenden»

Problem hat neues Ausmass erreicht

In dieser Zeit werde beim Rotkreuzhaus mehrmals wöchentlich über Nacht Hausrat oder Abfall vor dem Hauseingang abgelegt. Auch bei den anderen Sammelstellen komme es gelegentlich zu solch missbräuchlichen Entsorgungsaktionen.

Das aktuelle Ausmass dieser Abfallspenden übersteige jedoch alles bisherige. «Das Rote Kreuz Basel rechnet bis Ende Jahr mit fast doppelt so hohen Entsorgungskosten wie üblich. Dieser zusätzliche Aufwand reduziert den Verkaufserlös der Rotkreuzläden und vermindert damit die Beiträge an soziale Projekte in Basel, Bettingen und Riehen.» Die sachgerechte Entsorgung der unbrauchbaren Gaben beschere der humanitären Organisation jährlich Kosten in Höhe von 3000 Franken – 2019 dürften es nun aber mehr als 5000 Franken werden.

Für Menschen an der Armutsgrenze

In den beiden Secondhand-Läden des Roten Kreuzes Basel gibt es Kleider und Schuhe zu günstigen Preisen. Nicht nur Menschen mit knappem Budget schätzten dieses Angebot, schreibt das Rote Kreuz Basel. Für Menschen an der Armutsgrenze gibt es in der Kleiderabgabe in Klybeck zusätzlich die Möglichkeit Kleider zu symbolischen Preisen zu kaufen.

In den beiden Geschäften im Gundeli und am Claraplatz gehören neben Kleidern auch Heimtextilien, Spielsachen für Kinder und Romane zum Sortiment. Damit immer genügend Ware vorhanden ist, sammelt das Rote Kreuz Basel Kleider – unabhängig von den grossen Sammelorganisationen. Dazu stehen an vier Standorten im Kanton eigene Kleidercontainer.

Ein Drittel der Spenden unbrauchbar

Gemäss dem Roten Kreuz ist kaum eine Sachspende zu 100 % zum Wiederverkauf geeignet. Darum werde jeder Kleidersack genau geprüft und der Inhalt aussortiert. «Nur was tragbar ist, kommt ins Regal. Untragbare Textilien führt das Rote Kreuz Basel für die Herstellung von Putzlappen oder Dämmstoffe dem Textilrecycling zu.» Rund ein Drittel aller Spenden gehöre zu diesem Ausschuss.