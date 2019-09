«Das Kulturgut ist in Gefahr»

Was Ackermann und Kuhn den Medienschaffenden präsentieren, lässt bei so manchem die Kinnlade herunterklappen. Die Zustände im HMB sind noch viel prekärer als angenommen. Zur Erinnerung: In der Vergangenheit standen Ackermanns Präsidialdepartement und das HMB in der Kritik. Unter anderem, weil Fehlmanns Vorgängerin, Marie-Paule Jungblut, ein Defizit von 750'000 Franken hinterliess, und weil bei starkem Regen Wasser in die Barfüsserkirche eintritt, was einen Teil der Exponate gefährdet.

Standort vieler Sammlungsstücke unklar

Die übrigen Ausstellungsstücke, knapp zwei Drittel (62 Prozent), sind schon gar nicht mehr auffindbar. Das Museum weiss nicht, wo rund 103'000 der 166'000 Ausstellungsstücke untergebracht sind. Diese sind irgendwo in den acht Depots, die über das ganze Kantonsgebiet verstreut sind. Doch: Seit 30 Jahren habe man keine Generalinventur mehr gemacht, sagt Museumsdirektor Fehlmann. Verwirrung herrscht in der Barfüsserkirche. In der Kulturhauptstadt Basel weiss ein Museum nicht mal mehr, wo seine Exponate sind. Wie ist das möglich? Eine konkrete Antwort darauf haben weder Ackermann noch Kuhn oder Fehlmann. Der Museumsdirektor ist erst seit knapp zwei Jahren auf seinem Posten. Ackermann seit drei Jahren.

Ich weiss zwar, dass wir ein Basler Dybli in unseren Beständen haben. Wo ich danach suchen soll, weiss ich hingegen nicht.Marc Fehlmann, Direktor Historisches Museum Basel

Offenbar haben ihre Vorgänger es seit 1989 verpasst, nachzuschauen, wo all die Exponate eigentlich gelagert sind. Fehlmann macht ein Beispiel: «Ich weiss zwar, dass wir ein Basler Dybli in unseren Beständen haben. Wo ich danach suchen soll, weiss ich hingegen nicht.» Dass ein Grossteil der Exponate nicht mehr «lokalisiert» werden kann, ist das eine. Das andere: Es gibt auch bereits Gegenstände, die komplett verschwunden sind. Das weiss die Museumsleitung. Zum Beispiel vier Hochräder aus dem 19. Jahrhundert.

So viel zum gravierendsten Problem im Historischen Museum. Die externe Betriebsanalyse kommt zum Schluss, dass die Regierung alles daransetzen muss, die Mindeststandards bei der Infrastruktur und der Einrichtung wieder zu erfüllen. Deshalb sollen dringend eine Generalinventur und notwendige Baumassnahmen durchgeführt werden (Stichwort: Regen im Museum).

Vorschlag: 5,5 Vollzeitstellen mehr

Zudem könne das Museum seinen Leistungsauftrag mit dem vorhandenen Budget und Personal nicht erfüllen, heisst es im Bericht. Deshalb soll der Stellenbestand mindestens um 5,5 Vollzeitstellen aufgestockt werden – das HMB wünscht sich sogar 13,1.

Um diese Massnahmen finanzieren zu können, werden gemäss der Beratungsfirma Actori zusätzlich rund 1,1 Millionen Franken jährlich für das HMB benötigt. Dieses Geld bekommt es aber nicht. Das haben Ackermann und Kuhn entschieden. Die Regierungspräsidentin gibt zu: «Das Kulturgut ist in Gefahr.» Deshalb werde man einmalig 292000 Franken für die Generalinventur sprechen.