Herr Brutschin, ist Gateway Basel Nord mit dem Entscheid der Weko bereits gebaut?

Der Entscheid ist ein Meilenstein auf dem Weg zur Realisierung. Der nächste wichtige Schritt ist die Beratung im Grossen Rat für den Investitionsbeitrag des Kantons an das Hafenbecken 3, in Ergänzung des in Aussicht gestellten Bundesbeitrags.