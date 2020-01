Bestialischer Gestank löst Blaulicht-Einsatz aus

Eine Frau hat am Montagmorgen, gegen 9.30 Uhr, in der Freiburgerstrasse in Lörrach einen üblen Gestank festgestellt und die Polizei alarmiert. Diese hat im Eingangsbereich eines Gebäudes, in dem sich ein Tattoo-Studie befindet, als Ursache eine Flüssigkeit entdeckt, die vermutlich durch den Briefschlitz geschüttet wurde.