Basler Sommer 2019: Hohe Temperaturen, viel Ozon

Die maximalen Ozonkonzentrationen lagen zwischen 167 µg/m3 an der Station in Dornach und 206 µg/m3 an der Station in Binningen. Der Grenzwert wurde je nach Station an 120 (Dornach) bis 366 Stunden (Brunnersberg) überschritten. Die Station St. Johann im Zentrum von Basel zählte 151 Stunden über dem Grenzwert und einen maximalen Stundenmittelwert von 185 µg/m3.

Aufgrund der relativ niedrigen Temperaturen im Mai und Anfang August sei die Ozonbelastung über den gesamten Sommer (bis Ende August) gesehen indes deutlich geringer als 2018., bilanziert das Lufthygieneamt. Die gemessenen Ozon-Spitzenwerte seien hingegen höher oder gleich hoch.

Die hohen Ozonbelastungen des Jahrhundertsommers 2003 mit Spitzenwerten von 250 µg/m3 und Überschreitungen des Grenzwertes während 1100 Stunden seien 2018 und 2019 bei Weitem nicht erreicht worden. Und aufgrund der relativ niedrigen Temperaturen im Mai und Anfang August sei die Ozonbelastung über den gesamten Sommer (bis Ende August) gesehen deutlich geringer gewesen als 2018.