Basel unter Beschuss

Napoleon war 1815 schon besiegt, als seine letzten loyalen Soldaten von der Festung Hüningen aus Basel beschossen. Das Donnern der Kanonen liess die Erde erbeben. Das Pfeifen der heranfliegenden Kanonenkugeln verbreitete Angst und Schrecken. Die einschlagenden Geschosse richteten an jenem 26. Juli 1815 in Basel grosse Zerstörungen an. Die Bevölkerung brachte sich in Sicherheit flüchtete, wie der damals Lehrer Johann Heinrich Munzinger schrieb: «Tag und Nacht wurde jetzt aus der St. Johann geflüchtet, die Läden wurden geräumt und die Häuser wurden verlassen und beschlossen und kein Kind war mehr auf der Strasse zu sehen.» Ziel der Flucht waren Quartiere und Dörfer der Umgebung ausserhalb der Reichweite der französischen Artillerie, zum Beispiel Binningen. Dort war kaum noch Unterkunft zu finden.