Basel hat über 400'000 Einwohner

Wie stark sich die Erde in den letzten Jahrzehnten verstädtert hat, kann man in den interaktiven Karten von Global Human Settlement Layer (GHSL) nachschlagen. Die letztes Jahr vorgestellte Datenbank, ein Projekt der Gemeinsamen Forschungsstelle (GFS) der EU-Kommission, hat die urbane Entwicklung von allen Städten dieser Welt mit mehr als 50’000 Einwohnern nachgezeichnet und in Grafiken festgehalten.

Extreme Bautätigkeit

Demnach hat die bebaute Fläche auf der Erde zwischen 1975 und 2015 um 150 Prozent zugenommen. Im selben Zeitraum stieg die Weltbevölkerung von rund vier auf 7,3 Milliarden. Gut die Hälfte dieser 7,3 Milliarden wohnt in städtischen Zentren, der Rest in weniger dicht bebauten Agglomerationsgebieten, kleineren Gemeinden sowie auf dem Land.

Für das Projekt haben Forscher Tausende Milliarden Satellitenbilder sowie Bevölkerungsstatistiken aus den einzelnen Ländern berücksichtigt und mit spezieller Software ausgewertet. Beim Erstellung der Karten wurde keine Rücksicht auf politische Grenzen genommen, sondern allein die Bau- und Bevölkerungsdichte der Siedlungen zählte.

Dank dieser einheitlichen Vorgehensweise lassen sich nun verschiedene urbane Regionen dieser Welt eins zu eins vergleichen. Es handelt sich bei GHSL gemäss eigenen Angaben um die umfassendste Datenbank zu Städten überhaupt.

Basel als Ballungszentrum

Mit Blick auf die Schweiz erfährt man: Hiesige Städte sind viel grösser als es die Einwohnerzahlen gemäss den politischen Grenzen nahelegen. So zählte etwa das Statistische Amt des Kantons Basel-Stadt letztes Jahr im Stadtkanton 200’256 Einwohner. Gemäss GHSL ist Basel aber ein zusammenhängendes, dicht bebautes urbanes Zentrum mit 428’721 Einwohnern (Stand 2015). Zu diesem Zentrum werden auch Teile von Münchenstein, Saint-Louis, Lörrach und anderer Nachbargemeinden dazugezählt. Die grösste Stadt der Schweiz ist Zürich, und zwar sowohl gemäss kantonaler Statistik (413‘900) als auch laut GHSL-Datenbank (732’493).

Beim Global Human Settlement Layer (GHSL) werden politische Grenzen ignoriert. Berücksichtigt werden einzig Bau- und Bevölkerungsdichte. Urbane Zentren sind rot markiert.

Es gibt auch Beispiele, in denen Städte im Vergleich zu gängigen Statistiken kleiner erscheinen. Dies betrifft insbesondere Metropolen in Deutschland – ein Land, wo Städte früh und grosszügig Nachbarkommunen eingemeindet haben und daher oft eine relativ geringe Bevölkerungsdichte aufweisen.