60 Kilogramm der Kaudroge Kath am Euro-Airport entdeckt

Die Region Basel ist wegen ihrer Lage als Drogen-Hotspot bekannt. In der letzten Woche machte die Eidgenössische Zollverwaltung (EVZ) gleich zwei grössere Drogenfunde: Am Freitag, 21. Februar, gingen ihr zwei junge Männer ins Netz, die von Tel Aviv via Brüssel nach Basel geflogen waren.