10000 Franken für Tipp im Mordfall Metzerlen

Verdacht auf weitere schwere Straftaten

Da bis heute unklar ist, wer die Tipp-Geber waren und wie die Informationen zu den mutmasslichen Tätern gelangten, setzt die Staatsanwaltschaft Solothurn eine Belohnung in der Höhe von 10000 Franken aus. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen gehen die Untersuchungsbehörden davon aus, dass es Personen gibt, die darüber etwas sagen können. Bislang seien sie allerdings nicht bereit gewesen, ihr Wissen den Strafverfolgungsbehörden weiterzugeben. Es bestehen Verdachtsmomente, dass die Täter weitere schwere Straftaten wie Einbrüche und Raubüberfälle in der Schweiz verübt haben. Auch in dieser Hinsicht gehen die Behörden davon aus, dass es Personen gibt, die dazu nützliche Hinweise geben können. (mar)