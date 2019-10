Palmen vor Erfrieren gerettet

Die Bedingungen an den gewählten Standorten seien ideal, begründen die Merian Gärten ihren Entscheid. «An allen gewählten Orten sind die Palmen zudem auch öffentlich zu sehen, sodass sich viele Menschen daran erfreuen können», wird der botanische Garten in einer Medienmitteilung der Gemeinde Reinach zitiert.

Südländisches Flair im Gartenbad

In Reinach wird das Palmengewächs ab 2020, jeweils von Mai bis ca. September, vor dem Gartenbad stehen. «Die Palme zaubert einen Hauch von südländischem Flair vors Gartenbad», teilt die Gemeinde in einer Mitteilung mit. Den Winter werde die ehemalige Merian-Pflanze in einem Gewächshaus verbringen.

Das Restaurant Werk 8 wird die Palme im Lokal drinnen platzieren. Das fabrikähnliche Gebäude, indem das Restaurant zu finden ist, hat die Höhe einer Kirche. So wird die sechs Meter hohe Pflanze genügend Platz haben. Diese Palme ist ein echter Glücksgriff für das Restaurant, ein ausgewachsenes Gewächs kostet normalerweise mehrere tausend Franken. Die Pflanze passt zum Ambiente des Lokals. Nicht jedes Restaurant kann damit werben, dass die Gäste unter einer riesigen Dattelpalme speisen können. Ausserdem ist das Gebäude mit Dachfenstern versehen, so wird die kanarische Pflanze auch innerhalb des Gebäudes mit genügend Sonnenlicht versorgt werden. Voraussichtlich wird die Palme anfang November im Werk 8 zu sehen sein.

Passen nicht mehr durch die Tür

Für die Merian Gärten waren die Palmen nicht mehr stemmbar. Nicht etwa ihr Gewicht, viel mehr ihre Grösse machte den Betroffenen zu schaffen. Letzten Sommer verkündete der botanische Garten dann, man habe drei kanarische Dattelpalmen zu verschenken. Sie passen nicht mehr durch die Tür des Gewächshauses. Die Palmen vertragen keine Temperaturen unter Minus zehn Grad Celsius. Für die Basler Gärten wäre es enorm schade gewesen, wenn die Pflanzen den Winter nicht überstanden hätten. Vermutlich hätte man sie zuvor kompostiert. Die Dattelpalmen sind immerhin 60 bis 70 Jahre alt.

Dem Aufruf der Merian Gärten folgten unerwartet viele. Die Gemeinde Reinach schreibt, dass sich rund 50 Personen und Institutionen gemeldet haben.