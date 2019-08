«Ortsbildpolizei» pfeift Wessels zurück

Die Hürden für Pumpen sind zu lockern

Lärmschutz, Umweltschutz, Ortsbildschutz – in diesem Spannungsfeld bewegen sich die Behörden, wenn es darum geht, eine Wärmepumpe in einem Vorgarten zu bewilligen. Verschiedene Akteure reden im Bewilligungsverfahren mit und ziehen unterschiedliche Schlüsse. Die einen sprechen eine Bewilligung aus, die anderen wollen sie verhindern. Im vorliegenden Fall in Riehen scheiden sich die Geister am Ortsbild. Zwar ist der Lärmschutz gegeben. Der zylinderförmige Wärmeaustauscher ist weit weg von den nächsten Nachbarn. Die technische Entwicklung der Geräte ist derart fortgeschritten, dass Geräusche bereits einen Meter neben der Anlage kaum mehr hörbar sind. Ebenso muss der ökologische Nutzen der Wärmepumpe nicht hinterfragt werden. Sie entspricht dem Basler Umweltschutzgesetz und soll eine Gasheizung ersetzen. In Zeiten des Klimanotstands sollte dies in Basel eigentlich höchst erwünscht sein.

SP-Baudirektor Hans-Peter Wessels hat in diesem Fall einen pragmatischen Entscheid gefällt. Im Sinne, einem Hauseigentümer eine Wärmepumpe wie von ihm gewünscht und bezahlt zu ermöglichen, hat er seine Behörde zurückgebunden und eine Ausnahmebewilligung erteilt. Die Riehener Ortsbildkommission kann Wessels jedoch nicht stoppen. Deshalb sollte sie ihren Entscheid selber revidieren. Denn aus ästhetischen Gründen wird sich kaum jemand an dem Zylinder im Garten stören, zumal dort bereits ein Stromverteilkasten der IWB steht. Die auf Schönheit bedachten Architekten in der Ortsbildkommission sollten ihr Ego im Namen der Dekarbonisierung und der Energiewende zurücknehmen und solche Wärmepumpen im Vorgarten grosszügig und unbürokratisch erlauben.