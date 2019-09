Zwei Unfälle in Baselland wegen Trunkenheit am Steuer

Am frühen Samstagmorgen dann fuhr ein 21-Jähriger in einem Kreisel in Pratteln gegen einen Randstein. Er verletzte sich nicht, beschädigte aber das Fahrzeug so schwer, dass es abgeschleppt werden musste.

Den Fahrausweis ist er ebenfalls los, wie die Kantonspolizei mitteilte. Der Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,2 Promille Alkohol im Blut.