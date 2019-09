Zwei Konzerne wollen Rohner-Anlagen übernehmen

Mit den beiden Angeboten rückt die Entwicklung des Rohner-Areals zu attraktivem Wohnraum in den Hintergrund. Die Arealbesitzerin Hiag Immobilien Holding AG hat das Szenario «Totalrückbau und Entwicklung» selber in den Vordergrund gerückt. «Es sind immer noch alle Varianten offen», betont Hiag-Präsident Felix Grisard gegenüber der «bz». Eine Liquidation der Anlagen sei nicht vom Tisch, so Grisard, je nachdem, was für die Gläubiger die besser Variante sei.