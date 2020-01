Zwei Frauen für die Ombudsstelle

Hervorragend qualifiziert

Voraussichtlich am kommenden Donnerstag wird der Landrat auf Antrag der Findungskommission die Wahl von Béatrice Bowald (54) und Vera Feldges (50) vornehmen. Diese ist nötig, weil der gegenwärtige Amtsinhaber Franz Bloch Ende April 2020 in den vorzeitigen Ruhestand tritt. Die promovierte Theologin Bowald ist aktuell Co-Leiterin des Pfarramtes für Industrie und Arbeit beider Basel sowie Leiterin der Stabsstelle des Pastoralraumes Basel-Stadt, die Juristin Feldges (50) leitet den Bereich Recht und Beschaffungen im Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt. Die Findungskommission schreibt in ihrem Bericht von «zwei hervorragend qualifizierten Persönlichkeiten, die über die notwendige Berufs- und Lebenserfahrung verfügen».

Mit der Stellenteilung in zwei 50-Prozent-Pensen setzt die Findungskommission auf direktem Weg eine Motion der Justiz- und Sicherheitskommission aus dem Jahr 2018 um. Diese hatte ausdrücklich ein Jobsharingmodell angeregt, um die Stellvertretung in der Ombudsstelle sicherzustellen. Das aber dürfte in hohem Masse mitverantwortlich sein für die Frauen-Doppelbesetzung. Von den 53 eingegangenen Bewerbungen stammten nämlich deutlich mehr von Frauen. «Es scheint, dass 50-Prozent-Stellen für Männer einfach nicht so attraktiv sind», meint Weibel.

Neue Regeln

Nicht mehr aufrechterhalten mit einem Jobsharingmodell lässt sich die bisher geltende Unvereinbarkeit der Funktion des Ombudsmanns mit einer anderen Tätigkeit. Bei einem 50-Prozent-Pensum wäre ein faktisches Verbot jeglicher Nebentätigkeit, so die Findungskommission, eine «übermässige Beschränkung des wirtschaftlichen Fortkommens». Die GPK wird daher ermächtigt, in konkreten Fällen Ausnahmen zu bewilligen. Der Ombudsmann oder die Ombudsfrau steht der Bevölkerung als unabhängige Vermittlungs- und Vertrauensperson bei Problemen mit Behörden und Verwaltungsstellen kostenlos zur Verfügung. Dabei werden einvernehmliche Lösungen bevorzugt. Ebenso soll die Stelle Verwaltung und Justiz zu bürgerfreundlichem Verhalten anregen und die Verwaltung vor ungerechten Vorwürfen schützen.