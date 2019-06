Wo Hanspeter Uster auftritt, fliegen die Fetzen

Manch einer im Umfeld der Baselbieter Strafermittlungsbehörden mochte eine Art Déjà-vu erlebt haben, als Bundesanwalt Michael Lauber kürzlich an einer Pressekonferenz in Bern so richtig vom Leder zog gegen seine Aufsichtsbehörde (AB-BA) und deren Präsidenten Hanspeter Uster. Der Bundesanwalt, gegen den die AB-BA ein Disziplinarverfahren eingeleitet hatte, warf Uster vor, nicht von einem Vertrauensverhältnis auszugehen. Dieser habe, so Lauber, nicht einmal in Betracht gezogen, dass er die Wahrheit sagen könnte. Sogar von Anmassung war die Rede.