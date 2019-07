Wo gehts denn hier nach Langenbruck?

Das Ereignis ist so abwegig, dass man es auf Anhieb gar nicht glauben mag. Aber offenbar hat sich Ähnliches schon in früheren Zeiten ereignet. Da wollte also die famose Patrouille Suisse mit ihrer Tiger-Staffel der Gemeinde Langenbruck am Dorffest zum 100. Todestag ihres Fliegerhelden Oskar Bider einen Besuch abstatten. Und dann haben die Piloten mit ihrem Überflug das Dorf Mümliswil im Guldental beehrt. Wo zwar auch ein Anlass über die Bühne ging, aber ein Jodlerfest, bei dem der Geräuschpegel eher störend wirkte. Die Langen­brucker Bevölkerung bekam zwar auch etwas vom Fluglärm mit, sah aber nichts. Als der Irrtum bemerkt wurde, war es zu spät.