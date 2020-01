Da hatte sich das Baselbieter Kantonsgericht ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt. Zum einen hatte es im Juli 2018 die Auftragsvergabe zur Bearbeitung der Fördergesuche im Rahmen des Energiepakets durch die Kantonsverwaltung an das wirtschaftskammernahe Institut für Wirtschaftsförderung (IWF AG) als unrecht­mässig erachtet und aufgehoben. Zum andern hat es den Auftrag dann aber auch gleich selbst an die beschwerdeführende Konkurrentin vergeben. Am Mittwoch hat nun das Bundesgericht den zweiten Teil des Urteils korrigiert.