«Wir werden überall angesprochen»

Die Familie Kunz – Vater Sacha, Mutter Brigitte und die beiden Zwillinge Noëmi und Timo (14) – ist letztes Jahr nach Dorum in Norddeutschland ausgewandert (siehe BaZ vom 28. 12. 19). Dort betreibt sie seit dem Sommer einen Imbisswagen direkt auf einer «Platte» an der Nordseeküste. Bei ihrem Küsten-Imbiss gibt es Würste, Grillwaren, Pommes frites und Chicken-Nuggets. Den Wagen hat die Familie Kunz dem vorherigen Betreiber des Imbissstandes abgekauft. Die beiden Kinder besuchen in Dorum die Schule.

Start am 20. März

Die Verkaufssaison an der Nordsee dauert jeweils von März bis Oktober. Die erste halbe Saison «chrampften» Sacha und Brigitte Kunz auf dem Wagen wie wild, sieben Tage pro Woche. «Wir hatten zeitweise kaum noch die Möglichkeit, auf die Toilette zu gehen, so gross war der Ansturm an Kunden», so Sacha Kunz. Dann, Ende Oktober, zogen sie den sechs mal zwei Meter grossen Imbisswagen mit einem Traktor zwecks Überwinterung auf den Hof von Freunden, in der Nähe von Dorum.

In wenigen Tagen, am 20. März, beginnt an der Nordseeküste nun die neue Verkaufssaison. Brigitte und Sacha Kunz haben die Wintermonate nicht ungenutzt verstreichen lassen: Sie haben ihre Angebotsliste überarbeitet und beschlossen, dass sie etwa Schinken-Käse-Toast und Churros anbieten. Zudem haben sie zwei Frauen angestellt, die ab nächster Saison jeweils an den Wochenenden im Imbisswagen aushelfen. Vorgesehen ist zudem, eine weitere Person zur Entlastung während der Woche zu verpflichten.

«Viel Privates gezeigt»

Ganz so streng wie letztes Jahr sollte die neue Saison für Familie Kunz also nicht werden. Das liegt nicht nur an den neuen Hilfskräften, sondern auch daran, dass SRF nicht mehr mit der Kamera dabei ist. Die Dreharbeiten letztes Jahr seien eine aufregende «Lebenserfahrung» gewesen, sagt Brigitte Kunz. «Das kann nicht jeder erleben.»

Die Begleitung mit der Kamera bedingte, dass gegenüber Dritten, etwa Händlern oder Kunden, jeweils um Erlaubnis gefragt werden musste zum Drehen. Zudem gewährten die Kunzes in der Auswandererserie einen tiefen Einblick in ihr Familienleben. «Wir haben sicher viel Privates gezeigt», meint Sacha Kunz. «Aber gestört hat uns das nicht.» Mit SRF habe man vorher lediglich vereinbart, dass am alten und neuen Schulort der Kinder Timo und Noëmi nicht gefilmt wird.