Wie viel Macht den Stimmbürgern?

Bern im vergangenen Mai. Die Stimmbürgerinnen und -bürger stehen vor zwei Fragen, die gegenteiliger nicht sein könnten: Soll die Sozialhilfe in ihrem Kanton gekürzt, oder soll sie doch lieber erhöht werden?

Der Baselbieter stutzt. Nicht wegen des Inhalts, sondern wegen der Abstimmung an sich. In unserem Kanton wäre es nämlich gar nicht möglich, in ein und demselben Zug über solch gegensätzliche Fragen zu entscheiden. Das Höchste der Gefühle ist im Baselbiet allenfalls eine Abstimmungsvorlage mit Gegenvorschlag. Dabei handelt es sich in der Regel aber um zwei Varianten mit gleicher Stossrichtung, einfach einmal in einer stärkeren und einmal in einer moderateren Ausprägung.