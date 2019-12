Wenns am Heiligoobe nüüni schloot

Den Nünichlinglern war man nicht immer wohlgesinnt. 1827 rügt der «Schweizer Bote»: «die höchst gottvergessene Gewohnheit, dass in vielen Gemeinden der Landschaft junge Burschen am heiligen Abend schändlich maskiert, mit Trinkeln (Treicheln) auf den Gassen und in den Häusern als sogenannte Neune­klingler umherschwärmen und einen unverantwortlichen Lärm verursachen, um die kleinen Kinder in Furcht zu jagen. Das ‹Untier› werfe, um diese hinter dem Ofen hervorzulocken, Nüsse in die Stube, dringe dann herein und drohe sie hinauszuschleppen, zum grossen Schaden der unschuldigen Kleinen.»