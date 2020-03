Waldrand in Brand geraten Am Montagabend brach in Grellingen ein Feuer aus. Ursache war eine Feuerstelle. hws

Entlang des Waldrandes brannte das Unterholz. Polizei Basel-Landschaft

Am Montagabend gerieten nach 20 Uhr am Waldrand oberhalb der Delsbergerstrasse in Grellingen ein Stück Wiesland sowie Büsche in Brand, wie die Polizei Basel-Landschaft mitteilt.

Die entsprechende Meldung an die Einsatzleitzentrale der Polizei in Liestal erfolgte um 21.04 Uhr durch eine aufmerksame Drittperson. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen und so die weitere Ausbreitung verhindern. Als Brandursache konnte eine unbeaufsichtigte, bzw. nach Abschluss der Arbeiten nicht gelöschte Feuerstelle mit Brandschale eruiert werden.

In den vorangegangenen Stunden wurde in der fraglichen Feuerstelle Schnittgut verbrannt. Durch den aufkommenden Wind wurden folglich Glutresten ins anliegende Wies- und Buschland geblasen und so in Brand gesetzt. Der entstandene Sachschaden ist in diesem Falle marginal.

Die Polizei bittet im Umgang mit Feuer folgende Regeln zu beachten:

- Entfachen Sie Feuer nur an den offiziellen, fest eingerichteten Feuerstellen - Verzichten Sie bei starkem oder böigem Wind auf das Entfachen von Feuer - Entfernen Sie allfällig brennbares Material in unmittelbarer Umgebung der Feuerstelle - Halten Sie das Feuer jederzeit unter Kontrolle und überwachen Sie die Umgebung - Löschen Sie das Feuer vor dem Verlassen der Feuerstelle vollständig