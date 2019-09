Vom Zwetschgenrüsten bis zum Raclette-Schmaus

Dies alles geschah am Eröffnungsanlass der 7. Baselbieter Genusswochen im Rahmen des Genussmarktes am Samstag in der Altstadt Liestals, während Passanten unverhohlen von den bereitstehenden Apéroplatten stibitzten. Unbeeindruckt intonierte Spinnler mit leicht angepassten Lyrics Patent Ochsner, sodass aus der «W. Nuss vo Bümpliz» der «G. Nuss aus Lieschtel» wurde – und aus der Unvereinbarkeit von Eröffnungsreden und Genuss ein beinah schon bleibender Moment.

Vielfältiges Programm

So, will man fast meinen, dürfen die sechswöchigen Genusswochen gern weitergehen. Weniger natürlich wegen Gesangseinlagen und forscher Worte, die mehr Genuss für die Gesellschaft, Liestal und das ganze Baselbiet fordern und die hiesige Kulinarik über den grünen Klee loben. Sondern vielmehr wegen des Genusses an sich und dessen, was die geneigten Geniesser bis am 13. Oktober alles erwartet.

Denn das Programm, das die Promotoren auf die Beine gestellt haben, ist vielfältig wie nie und umfasst rund 50 Gastgeber, die zu über 150 Veranstaltungen einladen. Sie reichen vom «musiculinarium» in Waldenburg, an dem junge Gesangstalente mit verheissungsvollen Jungköchen zusammenspannen, bis zum «Spitzen Rocklette», einem Raclette-Schmaus mit Livemusik auf dem Hof Spitzenbühl ob Liesberg. Und die eigens kreierten Menüs in zahlreichen Restaurants gehören genauso dazu wie eine Chästeilet in Sissach etwa oder ein gemeinschaftliches Zwetschgenrüsten in Gelterkinden.

Humordinner mit Muheim

Als diesjähriger Signature-Event steht ein Humordinner mit Slam-Poet Dominik Muheim im Kulturhotel Guggenheim in Liestal auf der Agenda. «Das ist mein persönlicher Höhepunkt», verrät Tobias Eggimann. Als Geschäftsführer von Baselland Tourismus hat er die Genusswochen 2013 in die Region geholt.

Die Organisation obliegt seit diesem Jahr dem Verein IG Baselbieter Genusswochen, dessen Präsident Eggimann ist. Der Anlass hat sich bereits im vergangenen Jahr von der Dachorganisation gout.ch emanzipiert, als er von der zehntägigen Genusswoche zu den anderthalbmonatigen Genusswochen wurde.