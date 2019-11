Vier Personen nach Unfall mit BLT-Bus verletzt

Der Unfall hat sich am Mittwochabend, 20. November 2019, kurz nach 17.00 Uhr in der Schlossgasse in Bottmingen vor dem Busbahnhof ereignet. Ein Fussgänger auf dem Zebrarstreifen ist Linienbus angefahren und leicht verletzt worden. Aufgrund der Vollbremsung wurden drei weitere Personen im Linienbus leicht verletzt.