Viele neue Corona-Fälle nahe der Schweizer Grenze

Bei zwei Fällen im Landkreis Esslingen handelt es sich um ein Paar, das sich vom 22. bis 29. Februar in Südtirol bei Gröden aufgehalten hatte. Beide Personen entwickelten entsprechende Symptome. Das Paar befindet sich derzeit in häuslicher Isolation.

Davon unabhängig ebenfalls zur gleichen Zeit in Gröden unterwegs war ein 18-Jähriger mit seiner Familie. Nun befindet sich gemäss Mitteilung die ganze Familie in häuslicher Isolation. Mitgereiste Kontaktpersonen seien ebenfalls ermittelt und zu Hause isoliert worden.

Paar in Spitalbehandlung

Bei den beiden weiteren Infizierten aus dem Landkreis Esslingen handelt es sich um ein Paar, das zuvor nach Florenz und Bologna gereist war. Wegen einer bereits bestehenden Grunderkrankung befänden sich beide derzeit stationär im Krankenhaus.

Auch der 35-jährige aus Lörrach war am 12. Februar in Italien, genauer: in Mailand. Er habe nach der Reise Fieber und Husten entwickelt. Auch er befindet sich derzeit in häuslicher Isolation.

Nicht in Italien war eine 43-jährige Frau aus dem Ostalbkreis. Sie hat zuvor allerdings die Fasnachtsumzüge in Heinsberg (Nordrhein-Westfalen) besucht. Auch sie ist nun in häuslicher Quarantäne.

In den beiden Basel lliegt die Zahl der bislang positiv getesteten Personen insgesamt bei 6 Personen: