«Viele kommen, weil sie Angst haben»

Pünktlich um 8 Uhr wurden am Mittwochmorgen die beiden Baselbieter ambulanten Abklärungszentren für Corona-Verdachtsfälle in Lausen und Münchenstein eröffnet. Teilweise seien die Leute in Scharen gekommen, sagt die Sprecherin des Kantonalen Krisenstabs, Andrea Bürki, auf Anfrage. Am Standort Münchenstein wurden bis 18 Uhr 242 Personen abgeklärt, in Lausen waren es bis 15 Uhr 164.