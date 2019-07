Vermisstes Mädchen möglicherweise im Raum Basel

Karima ist 13 Jahre alt, etwa 157 Zentimeter gross, von schlanker Statur. Sie hat grün-braune Augen und mittellange, dunkelbraune, gelockte Haare. Seit Ende Juni wird sie vermisst.

Die Kantonspolizei Solothurn sucht nach Hinweisen zum Verbleib dieses Mädchens (Tel. 032 627 71 11 oder 112/117). Laut Mitteilung hält sich Karima möglicherweise in den Kantonen Aargau, Basel-Landschaft oder Basel-Stadt auf.

Karima lebt in einer Institution in Olten. Doch am Freitag, 28. Juni, ist sie nach der Schule «freiwillig» nicht dorthin zurückgekehrt, wie die Polizei informiert.