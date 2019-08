Veilchenblaue Nostalgie

Regierungsrat Fritz Brechbühl (SP) verlangte dann 1951 vom Basler Taxigewerbe deutliche Preissenkungen und den Betrieb von Kleintaxis in auffälliger Farbe. Im Januar 1952 präsentierten die Basler Taxihalter das Veyeli. Sie hatten sich verpflichtet, während zehn Jahren mindestens zwanzig Minitaxis zu betrieben. Gottlieb Duttweiler hatte im Gegenzug zugesichert, in Basel auf eine eigene Taxigesellschaft wie in Zürich zu verzichten.

Schon 1955 abgelöst

Der Concours d’Elégance ist laut Organisator Hans André Bichsel das weltweit älteste Oldtimer-Defilee und das grösste seiner Art in der Schweiz. Nebst dem Veyeli gibt es nächste Woche insbesondere eine Reihe italienischer Automobile zu bestaunen. Die fast hundert Fahrzeuge versammeln sich am Freitagnachmittag beim Muttenzer Pantheon, dem Partner der Veranstaltung. Anschliessend fahren die Automobile durch die Basler Altstadt und kehren danach wieder zum Pantheon zurück.

Die Zeit, in der das Veyeli-Taxi das Basler Stadtbild prägte, dauerte nicht sehr lange. 1955 wurde das Modell durch das grössere und bequemere Kleintaxi der Marke Mercedes-Benz 180D abgelöst.

Es braucht einige Anläufe, bis der Renault 4CV anspringt. Doch dann ruckelt es, und der Motor beginnt zu tuckern. Das «Veyeli» in Veilchen-blauer Farbe setzt sich in Bewegung.

Die Platzverhältnisse im kleinen Auto sind eng. Das Modell, auch als Renault Heck bezeichnet, weil sich der Motor im Heck befindet, kurvte anfangs der 1950er-Jahre als Mini-Taxi in Basel umher. Bis zu vierzig solcher Autos waren damals in Betrieb.

Heute ist die Erinnerung an das auffällig blaue Auto, das einst das Stadtbild prägte, weitgehend verschwunden. Doch das Transport-Unternehmen Settelen besitzt noch ein Modell des «Veyeli». Medienschaffende konnten diese Woche im Muttenzer Pantheon eine kurze Probefahrt mit dem nostalgischen Fahrzeug unternehmen.Anlass ist der Concours d’Elégance, der am nächsten Freitag in Basels Innenstadt über die Bühne geht, schon zum 23. Mal. Bei dieser Automobil-Show defilieren über neunzig Oldtimer-Modelle durch die Freie Strasse. Das «Veyeli» der Firma Settelen ist dabei sogenannter Pace Car.

Hinter dem Concours d’Elégance steht die Organisation Raid, die Rallyes durchführt. Er könne sich noch gut an die «Veyeli»-Taxis in Basel erinnern, sagt Geschäftsführer Hans André Bichsel. «Sie standen am Bahnhof in Reih und Glied und warteten auf Kundschaft.» Und einmal habe er auch mitfahren dürfen.

«Die Basler haben eine enorme Lokalbindung», sagt Bichsel. Doch die «Veyeli»-Taxis seien ein ziemlich unbekannter Teil der Geschichte der Stadt. Durch Zufall habe er erfahren, dass die Firma Settelen noch ein solches Modell besitzt. «Da habe ich Herrn Settelen kontaktiert und ihm gesagt, dass wir unbedingt einmal etwas mit dem Veyeli machen müssen.»