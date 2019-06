Unterwegs mit den filigranen Fliegern

Es ist ein Surren in der Luft zu hören, wenn Valentino Lorusso mit seiner Drohne Gas gibt. Der 28-Jährige hat eine Fernbedienung umgehängt und navigiert damit das Fluggerät. Vor seinen Augen ist eine spezielle Brille angebracht, mit der er sieht, was die in der Drohne angebrachte Videokamera filmt. Es ist für ihn, als würde er in der Drohne sitzen und diese steuern. Die Szene auf einem Feld nahe Aesch hat etwas Futuristisches.