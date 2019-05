Ueli Maurer begründet Absage nicht: «I can nothing say to this issue»

Für die Anstrengungen entschädigt jeweils die gute Stimmung am Liestaler Banntag. Leider kann Landrat Balz Stückelberger (FDP) nur wenig davon geniessen. Zum ersten Mal marschiert er am Montag vor Auffahrt aus dem Stedtli. Er kommt aber nur bis zum ersten Halt und bis vor die Kamera von Telebasel. Er muss also nochmals antreten, denn das grosse Ritual während des Znünihalts mit seinen Ansprachen muss er erlebt haben, wenn er den Liestaler Banntag gesehen haben will.

Mit gutem Wetter und ohne Unfall

Ein kleines Jubiläum gibt es zu feiern. Die 614. Auflage ist die 25. an einem 27. Mai. Etwas zu feiern gibt es in Liestal immer. Den Stock in der Hand, den Hut geschmückt mit Maien und Banntagsmedaille, fühlt sich der Banntägler im Element (Banntäglerinnen gibt es hier bekanntlich nicht).

Etienne Jeanbovet ist aus der Romandie nach Liestal gezogen. Seit 1987 hat er nur einen Banntag verpasst. Ferienhalber. «Ein absolut gelungener Banntag ist einer mit gutem Wetter und ohne Unfall», beschreibt er. «Manchmal überschätzt sich einer, was zu Verstauchungen führen kann.»

Brief aus Bern

Rottenchef Domenic Schneider ist bekannt für seine launigen Ansprachen. Vor seinem Humor ist wenig bis gar nichts sicher. Auch nicht Bundesrat Ueli Maurer, der den Liestaler Banntag einst besuchte. «Ueli Maurer lässt sich entschuldigen», übermittelt Schneider. Das habe er ihm brieflich mitgeteilt. Warum er nicht komme, habe Maurer nicht ausgeführt, nur: «It’s nothing concrete, it’s not for the publicity.» Ein «Nöötli», wie es alle Banntägler abgeben, sei dem Brief ebenfalls nicht beigelegen. Auf Nachfrage habe Maurer reagiert mit den Worten: «I can nothing say to this issue.»

Ein Znünihalt auf einer Waldlichtung mit Muff (vier Deziliter Wein) und Banntagsschüblig beflügelt. Zum Beispiel BLKB-CEO John Häfelfinger, der von der berühmten Kiste, von der die Ansprachen gehalten werden, bemerkt: «Die meisten Banker werden bekannt, wenn sie in der Kiste sitzen, nicht wenn sie auf der Kiste stehen.»