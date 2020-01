Trotz gefährlicher Beissattacke: Hund darf weiterleben

Die Wogen gingen hoch, nachdem im letzten Juni in Tenniken ein Schäferhund ein dreijähriges Kind und dessen Tante verletzt hatte. Der Hund hatte in einem Garten zuerst das Kind angegriffen, anschliessend die Tante, die dem Kind zu Hilfe geeilt war. Beide mussten in Spitalpflege gebracht werden, die Frau sogar mit dem Helikopter. Die Opfer waren Bekannte der Besitzerin des Tieres und hatten dieses vorübergehend betreut.