Tote Fische wegen Gülle

Die Verunreinigung im Wahlenbach wurde am Mittwoch entdeckt. Die Solothurner Behörden hätten Massnahmen zur Behebung der Verunreinigung durch die Gülle veranlasst und die Baselbieter Behörden informiert. Diese hätten zwei Trinkwasserquellen in unmittelbarer Nähe des Bachs vorsorglich ausser Betrieb gesetzt, heisst es in der Medienmitteilung.