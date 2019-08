Support aus Bern für Kandidatin Schneeberger

Keller-Sutter gab dabei einige Einblicke in ihren Alltag als Mitglied der Regierung, der sie erst seit Anfang Jahr angehört.

Ja, ihr Leben habe sich seit der Wahl in den Bundesrat schon verändert, meinte Keller-Sutter auf die entsprechende Frage von Moderator Christian Keller (­«Prime News»). Eine wichtige Änderung sei, dass sie während der Woche nicht mehr in St.Gallen, sondern in Bern wohne. In ihrem Büro hänge ein Bild des Säntis, und sie freue sich jeweils vor dem Wochenende «wie eine Internatsschülerin», zurück in ihren Heimatkanton reisen zu können.

Es sei ihr wichtig, den Kontakt zu den Leuten im Land nicht zu verlieren, betonte Keller-Sutter. Für das sei sie viel im Zug unterwegs, vor allem von St. Gallen nach Bern – auch weil die Reiserei im Auto wegen der vielen Staus «grauenhaft» sei. «Man muss versuchen, ein einigermassen normales Leben zu führen», meinte die Bundesrätin. Das sei nicht ganz einfach, weil sie ständig viele Begleiter um sich habe. Um mal alleine in einem Coop einkaufen zu können, müsse sie sich jeweils richtiggehend gegen ihre Berater durchsetzen.

«Viel unaufgeregter»

Ganz so grosse Veränderungen werden auf Nationalrätin Daniela Schneeberger nicht zukommen, falls sie im Herbst in den Ständerat gewählt werden sollte. «In der kleinen Kammer wird viel unaufgeregter politisiert», strich Schneeberger hervor. Die pragmatische, lösungsorientierte Art passt zu ihr.

Sie sei zwar als harte Verhandlerin bekannt, aber Kompromisse müssten immer möglich sein. Auch sei man in der kleinen Kammer in erster Linie Vertreterin des Kantons und weniger der eigenen Partei. «Ich werde alles daransetzen, das Baselbiet gut zu vertreten», versprach Schneeberger.