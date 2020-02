Stubenfliegen mit Flugscham

Zur äusserst beliebten Fasnachtstradition in Bubendorf gehört die Vorfasnachtsveranstaltung s Konfetti. Dieses Jahr wurde vor rund 350 begeisterten Zuschauer in der Mehrzweckhalle sogar das 20-Jahr-Jubiläum gefeiert.

Sparsam dekoriert war die Halle. An der Decke hingen einige luftgefüllte Ballons, an der Bühnenwand eine Zeichnung, die das diesjährige Motto – «End of the Road» – illustrierte: eine Strasse, die an einer Bauabschrankung endet. So spärlich die Dekoration, so bunt war dafür das Programm.