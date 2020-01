Steuerhinterziehung: Deutlich weniger Selbstanzeigen im Baselbiet

Im Jahr 2019 haben noch 463 steuerpflichtige Bürger im Baselbiet von der straflosen Selbstanzeige Gebrauch gemacht. 2018 waren es noch 1154, 2017 sogar 1927. Diese Zahlen hat der Kanton am Montagmorgen publiziert.

Bevor vergangenes Jahr der automatische Informationsaustausch (AIA) in Kraft getreten ist, waren die Zahlen noch deutlich höher. Weil durch den AIA die Informationen direkt in die Schweiz gelangen, werden Selbstanzeigen teilweise hinfällig. Aus diesem Grund sei die Zahl im vergangenen Jahr so stark zurückgegangen, sagt Remo Keller von der Steuerverwaltung auf Nachfrage.