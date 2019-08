Spassvögel treiben ihr Unwesen im Allschwiler Wald

Im Allschwiler Wald scheinen zurzeit Tunichtgute am Werk zu sein. Sie machen sich einen Spass daraus, Leute mit gefälschten Plakaten zu veräppeln. In einer Facebook-Gruppe kursieren Bilder zweier solcher Schriften, die kuriose Botschaften ­verkünden. Demnach ist die Gemeinde Allschwil neuerdings im Besitz einer Pferdekot-Entsorgungsstelle. In der Nähe des Hundesportzentrums Allschwil ist neuerdings ein grünes Plakat mit der Aufschrift «robihorse» zu sehen. Der ­Hundekot-Entsorgungskette Robidog nachempfunden, hängt unterhalb ein Müllsack, der für aufgesammelte Pferdeäpfel gedacht ist. Robihorse-Säcke seien bei der Post oder bei der Gemeinde Allschwil zu beziehen, steht des Weiteren.