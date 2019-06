SP und Grüne für Frauen und Familien

Flexiblere Arbeitspensen

So will Fraktionspräsidentin ­Miriam Locher beispielsweise die Anstellungsbedingungen von Berufen, die traditionell von Frauen ausgeübt werden, verbessern. Besonders im Pflege- oder Sozialbereich seien die Konditionen oft schlecht. Weil der Bedarf an Betreuungs- und Pflege­personal mit der steigenden Lebenserwartung immer grösser werde, erachtet Locher eine ­Verbesserung der Situation als unabdingbar.

Zudem fordert die SPlerin mehr Lohnkontrollen, um die Gleichstellung von Mann und Frau sicherzustellen. Ein weiterer ihrer Vorstösse zielt darauf ab, bereits ab der Sekundarstufe intensive Präventions- und Informationsarbeit zu leisten, um damit sexueller Belästigung und Sexismus vorzubeugen.

Auch Parteikollegin Désirée Jaun reicht einen Vorstoss im Rahmen des Frauenstreiks ein. Jaun spricht sich für ein Arbeitszeitmodell aus, bei dem das Pensum testweise für eine bestimmte Zeit reduziert, danach aber wieder auf den ursprünglichen Beschäftigungsgrad aufgestockt werden kann. Dieses Modell ­werde derzeit von verschiedenen Arbeitgebern getestet. Die Birsfelderin ist sich sicher, dass ­solche temporäre Reduktionen Frauen und Männern eine Fle­xibilität ermöglichen, ohne dabei die finanzielle Sicherheit ­aufzugeben.