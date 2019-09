So sollen unnötige Operationen vermieden werden

Zentrales Anliegen der Gesundheitsbehörden ist der Abbau von Überangeboten. Im Gesundheitsraum beider Basel werden bestimmte Spitalbehandlungen nämlich «deutlich häufiger» in Anspruch genommen als in der übrigen Schweiz, hält der Bericht fest. Dieser stützt sich auf eine Analyse des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums (Obsan).

Die Gesundheitsdirektoren gehen davon aus, dass zumindest ein Teil der hohen Inanspruchnahme nicht medizinisch begründbar ist. Sie liessen deshalb die Nachfrage der Bevölkerung nach stationären Spitalleistungen - bereinigt durch demografische und sozioökonomische Variablen - einschätzen.

Überangebot in fast in allen Bereichen

Das Fazit ist auffällig: In fast allen 31 Spitalleistungsbereichen lag die Inanspruchnahme im Jahr 2016 über dem nach den Abklärungen zu erwartenden Wert. Nur gerade bei der Geburtshilfe , der Gynäkologie, der Herzchirurgie, der Radiologie und den Transplantationen kam es zu leichten Unterschreitungen. «Eine deutliche absolute und unerklärte Überschreitung» fand sich in den Bereichen Bewegungsapparat (Orthopädie), Hals-Nasen-Ohren, Kardiologie und Urologie, hält der Bericht fest.

Dass es auf den Gebieten Orthopädie und Kardiologie in der Region Basel Überangebote gibt, hat die Verantwortlichen des Berichts nicht überrascht, wie sie an der Medienkonferenz sagten. Jetzt seien die Annahmen aber klar bestätigt worden. Jürg Sommer, Leiter des Gesundheitsamts in der Baselbieter Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion, bezifferte die Zahl der «beim besten Willen» medizinisch nicht erklärbaren Fällen mit 4000. Bei einer Gesamtzahl von 86'400 Fällen in der Akutsomatik im Jahr 2016 sei das ein relativ hoher Anteil.

80 Millionen für nicht erklärbare Fälle

Der Basler Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger nannte Kosten von 80 Millionen Franken, die sich durch diese nicht nachvollziehbaren Fälle ergeben. «Wenn wir das Überangebot in einem vorsichtigen Schritt um 50 Prozent abbauen, dann bleiben theoretisch Einsparungen in der Höhe von 40 Millionen Franken übrig», sagte er.