«So eine Baustelle wünscht sich keiner vor dem Haus»

Gestern früh lief alles noch so wie immer in der geschäftigen Hauptstrasse von Muttenz. Doch dann fuhren sie auf, die Bagger und schweren Maschinen. Mehr und mehr Bauarbeiter mit Helm und gelber Weste sowie Uniformierte, die den Verkehr zu regeln begannen, markierten das vorläufige Ende der Idylle. In der Tat hatte der für Tiefbau zuständige grüne Gemeinderat Joachim Hausammann schon an der Gemeindeversammlung vom März Folgendes prophezeit: «Es wird eine anstrengende Zeit für uns alle.»