Selbstunfall: Auto kollidiert frontal mit Mauer – Lenkerin im Spital verstorben

Danach sei die Lenkerin auf die Fahrbahn zurückgelangt und geradeaus in den Kreisverkehr gefahren, wo sie folglich frontal mit der Kreiselinnenmauer kollidierte. Bei diesem Aufprall zog sich die Lenkerin schwerste Verletzungen zu und musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden.

Zeugen gesucht

Die Lenkerin konnte anschliessend durch die Sanität in ein Spital gebracht werden. Dort erlag sie jedoch kurze Zeit später ihren Verletzungen.

Das stark beschädigte Fahrzeug habe abgeschleppt werden müssen. Für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten wurde der Verkehr umgeleitet. Nach rund zwei Stunden sei die Unfallstelle geräumt und der Kreisel wieder normal befahrbar gewesen.

Zur Klärung der genauen Unfallursache, bzw. des Herganges sucht die Polizei Zeugen. Personen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise abgeben können, seien daher erbeten sich an die Einsatzleitzentrale in Liestal zu wenden.