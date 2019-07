Sein Lieblingswort war «immer»

Doch die Pläne gingen nicht auf. Am Montag berichtete das SRF-Regionaljournal, dass Ramseier am Sonntag, im Alter von 63 Jahren, einer schweren Krankheit erlegen ist.

In der Region ist Ramseier insbesondere als Autor von Romanen und als Flurnamenforscher bekannt. 2014 gewann er den Basellandschaftlichen Kulturpreis. Sein Lebenswerk, das «Baselbieter Namenbuch», umfasst 6300 Seiten in sieben Bänden, wiegt acht Kilogramm und bedeutete 30 Jahre Arbeit.

Ramseier war aber auch begeisterter Fasnächtler und brachte mit seinen Schnitzelbänken halb Basel zum Lachen. In seiner Heimat Pratteln war er ausserdem als «Hornbueb» unterwegs und engagierte sich damit an einem lokalen Fasnachtsbrauch.

Was wenige wissen: Ramseier, Ehemann und Vater von vier Kindern, war ein ehrgeiziger Langläufer. An internationalen Volksläufen war er mehrfach der beste Schweizer. Aufgehört hat er erst, als er mit 45 Jahren in Estland einen 50-Kilometer-Marathon gewonnen hatte und ihn das estnische Fernsehen fragte, welche Ziele er an den Weltmeisterschaften und olympischen Spielen verfolge. «Ich dachte, das lässt sich nicht mehr toppen.»