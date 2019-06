Schaulaufen der Elektromotoren

Am 14. Juni ist es so weit: Rund 120 Teilnehmer, verteilt auf 60 E-Fahrzeuge wie Velos, Motor­räder und Autos, präsentieren sich in Reinach, bevor sie am Samstagnachmittag zu einer Rallye durch die Schweiz starten. Die Teilnahmebedingungen: Ihre Fahrzeuge müssen verziert sein und die Teams immer aus zwei Personen bestehen. Es ist ein Show-­Laufen der Elektromobilität unter dem Namen «Wave». Zum ersten Mal beginnt die Rallye hier in der ­Region.