Sattelschlepper kollidiert mit Liegevelo

Ein 43-Jähriger befuhr kurz nach 16.15 Uhr mit seinem Lastwagen die Rheinstrasse in Richtung Liestal. Wie die Kantonspolizei Basel-Landschaft mitteilt, bog er auf der Kreuzung beim Mc Donald`s nach rechts in die Flachsackerstrasse ab. Gleichzeitig fuhr ein 57-jähriger Mann mit seinem Liegevelo vom Hülftenkreisel herkommend ebenso in Richtung Liestal. Gemäss der Polizei sei es darauf bei der Lichtsignalanlage zu einer Kollision zwischen dem Camion und dem Velofahrer gekommen, der rechts vom Lastwagen gefahren sei. Der Liegevelofahrer ist bei dem Unfall verletzt worden und die Sanität brachte ihn ins Spital. Da die Gründe für den Unfall noch nicht restlos geklärt sind, sucht die Polizei Zeugen unter der Telefonnummer: 061 553 35 35