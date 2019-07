Rund um den Erdball für eine historische Trompete

Gewiss, es ist Musik. Aber irgendwie noch mehr als das. Es ist in hohem Masse Forschung, was ­Julian Zimmermann betreibt und vermittelt. Obwohl die Naturtrompete ihre Blüte in der Barockmusik erlebte, also ein historisches Instrument ist, müssen jene Wege heute neu entdeckt werden, wie auf ihr virtuos musiziert werden kann. Nicht zuletzt deswegen hat sich in dieser Woche ein illustres Grüppchen in Langenbruck am Oberen Hauenstein zusammengefunden. Heute um 17 Uhr konzertiert es in Langenbrucks evangelischer Kirche.