Ruhig eine Kugel schieben – oder auch zwei

«Gut, in diesem Fall kaufen Sie sofort einen Flipperkasten», soll ihn sein Psychiater bereits in der ersten Sitzung aufgefordert haben, «Sie müssen wieder Freude an etwas haben können, sich von etwas inspirieren lassen.»

Vor 14 Jahren war Stefan Mory alles andere als ein Überflieger. Ein Burn-out hatte den Reigoldswiler Garagisten zurückgeworfen. Sein Psychiater fragte ihn, welchen seiner Träume er noch nicht ausgelebt habe. Mory antwortete, er habe sich immer einen Flipperkasten gewünscht. Heute besitzt der 47-Jährige über 50 davon und ist Präsident des Flippervereins Fünflibertal. «Ohne diese Krankheit gäbe es die Sammlung und den Verein nicht.» Gegründet wurde der Verein allerdings erst am 1. Januar 2018.